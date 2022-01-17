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台積電688元新天價 台股盤中漲132點站上18500點

2022/1/17 10:51（1/17 11:03 更新）
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台股17日盤中一度勁揚132點，最高至18535.42點。（中央社檔案照片）
台股17日盤中一度勁揚132點，最高至18535.42點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北17日電）權值股台積電營運展望樂觀，今天盤中股價大漲2.38%至688元、創歷史新高，儘管中小型股和航運、金融族群表現弱勢，台股今天盤中仍一度勁揚132點，最高至18535.42點。

外資連四買的晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）14日續漲1.1%、收在140.66美元（約新台幣3883元），寫下收盤新高。今天台積電股價跳空開高13元至685元，盤中衝上688元、漲幅2.38%，再創新天價，成交量超過3.7萬張，帶動半導體及IC設計類股買盤湧現。

截至10時45分，加權股價指數上漲66.83點、為18470.16點、成交值1458億元。

Mini LED（次毫米發光二極體）概念股受惠於蘋果與三星終端產品擴大採用，富采今天盤中一度漲逾5%至93元，惠特股價盤中漲幅逾4%。

受惠於伺服器與車用電子需求大增的PCB（印刷電路板）族群也是盤面焦點，金像電大漲超過9%，最高來到82元。

航運股多數回檔，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌幅皆超過2%；航空雙雄長榮航、華航跌幅在1%以內。（編輯：楊凱翔）1110117

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