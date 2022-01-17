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台股去年第4季成交5億元大戶 季減28.59%

2022/1/17 18:10
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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所今天公布，去年第4季成交值新台幣5億元以上自然人大戶3791人，較第3季大減28.59%；成交值1億元至5億元自然人3萬463人，較第3季減少28.14%。

證交所發布新聞稿，去年第4季成交值1億元以下自然人412萬228人，季減3.69%。

證交所指出，去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為65.78%，較第3季的70.25%減少；去年第4季外資占比26.34%，較第3季的22.18%上揚；去年第4季國內法人占7.88%，較第3季的7.57%略增。

另外，2021年12月成交量週轉率13.09%，較11月成交量週轉率16.38%下降；12月當沖成交值占比40.02%，較11月的41.68%略降；12月平均每日當沖戶數12萬8090戶，較11月15萬2691戶減少。

至於去年12月指數股票型基金（ETF）成交值占比2.9%，較11月的2.39%小增；12月自然人成交值比重66.15%，較11月自然人成交值比重67.05%小降；12月外資成交值比重25.32%，較11月25.68%微降。

去年12月底有交易戶數316萬1056戶，較11月有交易戶數336萬3132戶減少；12月定期定額投資金額42億5337萬4346元，較11月的39億9613萬8365元增加。（編輯：張均懋）1110117

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