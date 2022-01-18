封關近 法人：台股18300點有撐需觀察美縮表動向

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台股今天受到美公債殖利率走揚、牽動電子股回檔影響，終場下跌146點，收在18378點，失守18400點整數關卡。法人表示，台股封關期間須留意美FOMC會議紀錄結果等三大變數，及美國聯準會縮表時程與規模動向。

法人指出，美國聯準會升息進程、Omicron新一波疫情及通膨等都攸關台股走勢，預期台股在18300點附近有撐，18300點至18600點區間震盪。

台股今天走勢震盪，午盤時美國10年期公債殖利率上揚到1.84%，促使美科技股那斯達克期貨指數大跌，連帶影響台股現貨市場包括台積電、聯發科、聯電、日月光投控等電子權值股股價欲振乏力。

台積電甚至出現跌幅3%，拖累台股加權股價指數終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線約18423點、18500點和18400點整數關卡。

台股今天成交值相對萎縮來到新台幣2618.62億元，加計盤後2649.15億元，續創今年以來單日最低量。

展望台股後市，富邦期貨研發部資深經理曾家宏接受中央社記者電訪分析，台股在農曆年封關前大漲機率不高，仍可維持緩漲偏多格局。

不過，曾家宏提醒，農曆春節台股封關期間，台股須留意三大焦點，其一是美國時間1月26日聯邦公開市場委員會（FOMC）將會公布會議紀錄，其二是2月4日將公布非農就業數據，其三是美國科技大咖包括英特爾（Intel）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、超微（AMD）陸續公布財報。

曾家宏分析，美國聯準會（Fed）縮減資產負債表時程與規模動向牽動國際股市，若債券到期、本金債息不再投資的縮表，對國際股市衝擊較大，反之債券到期、僅債息收益不再投資的縮表，對股市衝擊程度較小。

市場預估，美國聯準會下半年才會進行縮表，曾家宏認為，若縮表時程提前至7月前，對國際股市壓力大；若和緩且小規模縮表，對國際股市影響較小。按照以往歷史經驗，縮表後3個月至6個月，股市回檔機率較高。

美國聯準會升息進程、Omicron掀起的新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及通膨等，也攸關台股走勢。

曾家宏分析，3月、6月、12月美國聯準會各升息1次的機率高，若今年升息3次，已在市場預期中；Omicron儘管傳染率高，但重症機率較低；儘管美國十年期公債殖利率仍維持高檔、通膨疑慮未減，預期台股第2季有回檔修正壓力，但今年台股走勢仍可維持偏多態勢。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪表示，FOMC會議紀錄結果，對農曆春節後開紅盤的台股電子族群將產生壓力，封關長假期間市場不確定性增多，大盤受國際股市影響變數增加，封關前不排除法人調節持股，台股仍有賣壓陰霾。

林漢偉預期，低本益比、高殖利率的個股將受青睞，台股在18300點附近有支撐，這個區間也是台積電13日法人說明會前的起漲點，預估台股可能在18300點至18600點區間震盪。（編輯：康世人）1110118