華東賣出紘通47.7萬股 仍居最大股東

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）記憶體封測廠華東18日公告，陸續賣出興櫃連接器廠紘通企業47萬7000股，處分後持股比重降至35.86%，仍是紘通企業第一大股東。

受消息影響，紘通今天盤中股價震盪，最低來到7.79元，下跌1.77%。

根據年報和公開資訊，紘通企業主要設計製造銷售連接器產品，包括電子連接器、連接器配件、網通無線天線、高頻連接器等，去年全年自結合併營收新台幣6.57億元，較2020年7.71億元減少14.84%。去年上半年紘通企業稅後虧損3363萬元，每股稅後虧損0.71元。

華東18日公告，從去年10月26日至今年1月18日，經公開市場賣出方式減少紘通企業持股47萬7000股，持股總額來到1692萬986股。

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若以紘通企業已發行股份總額4719萬906股計算，華東持股比重從原先的36.87%降至35.86%。根據年報，華東仍是紘通企業最大股東。

華東在去年12月法人說明會上表示，記憶體市場成長動能強勁，5G、人工智慧（AI）及車用電子，為半導體市場鞏固長期成長動能，不過需觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒疫情、全球供應鏈中斷及通貨膨脹牽動總體經濟不確定性等變數。（編輯：楊蘭軒）1110119