網路交易詐欺多 網購刷卡滿3千元將即時通知持卡者

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（中央社記者吳佳蓉台北19日電）信用卡網路交易詐欺案件頻傳，單筆詐欺金額出現降低趨勢，金管會表示，已與主要發卡銀行達成共識，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣5000元調降至3000元，將給予業者半年調適期。換言之，新措施有望今年下半年上路。

為使民眾能即時掌握信用卡網路交易資訊，第一時間確認是否有可疑交易，金管會2017年督導銀行公會及各發卡機構，建立信用卡網路交易即時通知機制，信用卡網路交易單筆達5000元以上，發卡機構會即時以簡訊、APP推播或email之方式通知持卡人。

為進一步強化信用卡網路交易安全，金管會今天透過新聞稿表示，1月4日已邀集銀行公會及主要信用卡發卡機構開會研商，最終達成共識，將現行信用卡網路交易即時通知門檻從5000元調降至3000元，發卡機構本身也可自行採取更低通知門檻。

金管會表示，為利發卡金融機構因應，將給予6個月調整期。

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金管會指出，目前各家銀行提供的網路交易即時通知方式已相當多元，例如可由持卡人自行設定通知金額門檻，以行動銀行APP推播或LINE推播，也可即時寄送Email通知交易資訊等，鼓勵民眾得依自身需求做選擇。

金管會表示，民眾如果信用卡遭網路盜刷，在沒有可歸責於持卡人事由的狀態下，無須負擔偽冒交易損失，發卡機構還會提供免費換卡服務，不過仍提醒應多加留意自身網路交易安全，對於消費帳款明細若有疑義，宜速洽各信用卡發卡機構協助處理，維護自身權益。（編輯：潘羿菁）1110119