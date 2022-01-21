行動支付消費3趨勢 資策會：結合金融服務成關鍵

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）資策會MIC調查顯示，COVID-19疫情加速台灣行動支付消費者線上消費，平均高消費額比例創新高，82%用戶曾使用支付金融，行動支付結合金融服務，將是未來業者競爭勝出關鍵。

資策會產業情報研究所（MIC）今天公布去年行動支付消費者調查，針對用戶行為分析，3大趨勢值得關注，包括疫情加速場域線上化、3大場域快速成長；每日用戶、平均高消費金額比例創新高；以及82%用戶曾使用支付金融服務，國內支付金融萌芽。

MIC表示，去年5大行動支付場域排名依序包括便利商店（70%）、網路商店（56.3%）、量販店（55.8%）、超級市場（51%）、連鎖餐飲（47%），增幅最大場域前5名依序是網路商店、外送平台、繳費、超級市場、自營非連鎖餐廳。

MIC資深產業分析師胡自立表示，增幅前3大場域的成長主因，與COVID-19疫情驅動實體交易轉移到線上有關，若疫情不再緩解，網路商店、外送平台、繳費等3大場域將持續成長。

另外，胡自立指出，疫情帶動網購需求快速成長，未來隨著實體業者發展電商化，以及網購節頻繁舉辦等大環境驅動下，行動支付結合會員點數與行為數據，將成為業者網購、跨領域導客與促銷的有力工具。

觀察行動支付客戶消費行為，MIC調查顯示，用戶每次平均消費金額超過新台幣1000元的群體，去年明顯成長，從2020年3%成長至去年的12%；單次消費金額超過3000元的用戶，也從2020年10%大幅成長至去年的27%。

MIC調查也顯示，另一個吸引非用戶使用行動支付的因素是支付金融，23%非用戶會因為財務管理、理財推薦與儲存發票等附加功能，考慮開始用行動支付。調查顯示，高達82%用戶曾使用支付金融，最大宗是點數累積折抵（65%），其次依序是拆帳/轉帳/轉贈點數給他人（35%）、開設銀行數位帳戶（25%）、結合線上存款服務（19%）、結合線上貸款服務（4%）。

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胡自立分析，雖然國內行動支付結合金融服務仍在發展初期，卻是業者走向差異化，進入金融戰與科技戰的關鍵，未來業者可透過人工智慧（AI）與大數據提供精準行銷，結合保險、借貸等金融服務，進一步提升用戶消費額度與利潤貢獻。

MIC此次調查期間在去年8月至9月，採取網路調查方式，有效樣本數5000份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負1.39%；疫情期間是去年第3級警戒（5月17日至7月26日）期間。（編輯：楊凱翔）1110121