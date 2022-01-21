貿協成立創新醫療聯盟 助研發者搶攻海外市場

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（中央社記者曾智怡台北21日電）疫情期間醫療產品倍數成長，創新醫療前景可期，貿協今天宣布成立「創新醫療聯盟」，將協助研發者找尋投資者、製造者與法規驗證協助者，加速大健康產業成長，共同開拓海外市場。

經濟部國貿局與外貿協會今天舉辦「創新醫療聯盟成立暨發表交流會」，邀請11位投入創新生醫研發與推廣的醫師專家組成聯盟，包括喜可種子、瑞得康、林口長庚、亞拓等。

外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，創新醫療已是資本市場不可或缺的重要標的，聯盟成立目標是協助研發者，找尋能將發明產品市場化的投資者、製造者、法規驗證協助者；貿協擔任協助廠商進入海外市場的夥伴，為業者串聯海外醫療機構、通路商和經銷商。

黃志芳進一步表示，貿協也積極經營影音頻道，如「經貿瞭解一下」，今年將推出的英文頻道「Taitra global」，與「James on Air」線上節目，協助聯盟成員透過數位行銷，結合社群媒體推廣，將台灣醫療產品行銷至國際。

國際貿易局副局長李冠志指出，疫情期間看見醫療產品倍數成長，去年開始即以大健康產業概念，整合防疫、生技製藥、醫材與長照，透過數位科技推廣及各項推廣活動，讓貿易局和貿協成為業者的後盾。

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同時，結合衛福部醫衛新南向計畫資源，藉由雙邊會議平台，跨國合作取得對方國家支持，也可擴大至先進國家，加速大健康產業成長，協助新創事業取得更好的發展，更有效地拓展至國際。

貿協強調，創新醫療聯盟是開放式交流平台，集結國內臨床醫師投入創新產品研發與具國際成功推廣經驗業者，一起開拓海外市場，今年也規劃系列國內外活動，發掘更多新創瑰寶，並協助業者串聯合作，深耕生醫領域。（編輯：張均懋）1110121