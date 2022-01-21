資誠：去年綠電轉供量成長逾11倍 陸域風力為主力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）資誠今天發布「2021台灣綠電交易進度報告」，統計去年至10月底，綠電轉供量逾6億度，比2020年成長超過11倍，增加快速，其中近8成來自陸域風力。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今天發布「2021台灣綠電交易進度報告」，分析去年台灣綠電轉供狀況與歷年躉購費率變化情形。台灣再生能源裝置總量達11GW，其中再生能源民營電廠能透過轉供方式銷售給電力用戶的裝置容量約1.4GW。

報告指出，在淨零碳排趨勢下，國內再生能源發電及售電業市場快速發展，2021年至10月底，累計綠電轉供量已超過6億度，較2020年成長超過11倍，其中更有近8成供給來自於陸域風力。

截至2021年11月底，再生能源民營電廠累計年度發電量約達19億度，其中風力占59%，太陽光電約占36%；在風力發電中，陸域風電的躉購費率相較其他再生能源發電種類最具備競爭力，不論是發電端或是用戶端都最有意願參與轉供。

躉購費率趨勢部分，報告顯示，隨再生能源技術提升與本土供應鏈成熟，再生能源的躉購費率長期穩定下降；以陸域風力為例，其躉購費率低於平均公用售電價格，第三階段第一次離岸風電競標費率，以每度新台幣2.49元為上限。

資誠再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺表示，再生能源的發電樣態有許多種，需求方須瞭解用電型態與發電型態是否匹配，才能提高綠電採購且降低餘電比例，避免發生花了成本卻用不到綠電的情形。

參考國外經驗，建議用戶端可採用集體採購方式，或在國內電力市場中建立綠電批發市場，以解決餘電問題，同時提高再生能源案場的融資能力。

此外，蔡亦臺也建議，企業可先盤點自身用電基本資料，確認企業採買綠電的目標，瞭解台灣再生能源種類與綠電轉供規定，進而成立綠電採購專案小組，或洽詢專業外部顧問，逐步完成綠電採購與使用。（編輯：張均懋）1110121