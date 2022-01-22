升息抗通膨引憂心 美股迎疫情以來最慘澹幾週

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（中央社紐約21日綜合外電報導）隨著美國聯邦準備理事會（Fed）開始收掉COVID-19疫情初期所端出的大規模激勵措施，加上投資人對升息抗通膨的憂心，美股創2016年以來最糟糕的開年，科技股受創尤深。

「華爾街日報」報導，美股3大主要指數連續第3週下跌，延續2022年開局的跌勢；投資人瀰漫對升息前景的憂心及對股價的衝擊。

標準普爾500（S&P 500）與那斯達克指數（Nasdaq Composite Index）迎來2020年3月疫情大流行以來最糟的幾週，那斯達克更連續4週走跌。道瓊工業指數也締造自2020年10月以來最差的單週表現。

「華盛頓郵報」指出，從蘋果（Apple）到Netflix等科技業在這波跌勢受創最重，科技類股為主的那斯達克指數本週下跌6.2%。押注加密貨幣的投機股受傷也不輕。

美股大跌的主因是人們越來越擔心持續走高的通膨會迫使聯準會今年大舉升息。從二手車、肉品到汽油，各種物價的飆漲已成美國社會當前最迫切的憂患。更高的利率可以冷卻價格上漲，但也會限制經濟活動，通常會嚴重打擊到股市。

「紐約時報」指出，除科技股受創尤深，債券市場也是一片混亂。隨美國10年期公債殖利率開年來急速飆高，債券價格則反向下跌，美國當前通貨膨脹依然嚴峻，供應鏈中斷問題也仍未解決。

而在此前，因疫情關係引發各類資產價值大幅上揚，市場未能反映出相關問題。然而作為關鍵因素的聯準會態度出現變化，讓市場觀察人士有理由認為近期的下跌實屬必然。

隨著大流行對經濟造成的最嚴重破壞目前似乎正在消褪，聯準會要迎回高利率時代，也開始收回2020年初為挽救遭重創金融市場所端出有助股市上揚的一些作法。

但撤銷激勵措施遏止通膨，會引起投資人轉移資金尋找更耐得住高利率時期的資產，不可避免會讓市場降溫。

美國疫情期間透過將短期利率維持在接近於零的水平並砸下數兆美元，達到刺激經濟增長。大量熱錢也導致食品和能源等大宗商品價格，以及股票、債券、房屋甚至加密貨幣等金融資產價格迅速上漲。

華爾街經濟學家雅迪尼（Edward Yardeni）表示，市場氛圍是在今年1月5日出現變化，當時聯準會官員公布去年12月的決策會議紀要，顯示聯準會打算端出更緊縮的貨幣政策，而一週後美國政府最新數據顯示通膨攀升至40年來最高水平，聯準會別無選擇，只能動手遏止物價上漲，股價也開始疲軟。

金融市場現預計聯準會今年至少會升息3次，且最快今春開始縮減資產負債表；除已降低債券購買水平，聯準會決策階層下週將開會決定下一步，也讓市場分析圈密切關注。

除貨幣政策外，美國股市整體而言失去部分動能。在防疫封城與限制期間蓬勃的「居家類股」，像Netflix 和Peloton，就隨著解封後人們外出活動增加而開始下跌。（譯者：陳亦偉）1110122