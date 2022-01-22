若順利併入大潤發 全聯林敏雄：今年營收挑戰1900億

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（中央社記者曾智怡台東22日電）超市龍頭全聯去年宣布收購量販二哥大潤發，目前已向公平會遞件申請併購，全聯董事長林敏雄今天表示，如果能在今年獲准通過，屆時將有望挹注新台幣250億元營收，將挑戰全年營收目標1900億元。

林敏雄今天出席台東首家旗艦店開幕活動，會後接受媒體訪問。

超市龍頭全聯福利中心去年10月下旬拋出震撼彈，宣布收購台灣第二大量販店大潤發，目前正在公平會申請階段。林敏雄表示，如果大潤發併購案今年獲公平會通過，將會挹注250億元營收，挑戰全年營收目標1900億元。

全聯在疫情下逆勢成長，去年全年營收1590億元，超出原先設定的1500億元目標；目前全聯門市約1080店，今年規劃再展40至50店。

另一方面，房價持續高漲，身兼元利建設總裁的林敏雄表示，大陸鋼鐵產能減少1億噸，相當於7個中鋼產能；供給減少一定推升房地產成本，導致房價難降。

他認為，今年房價續漲與否仍是未知數，「起碼不會跌」，若有自住需求者應要進場。（編輯：潘羿菁）1110122