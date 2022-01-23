劉揚偉：電動車元宇宙 鴻海扮要角今年拚更好

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海今天下午舉行線上嘉年華活動，董事長劉揚偉表示，電動車跟元宇宙是未來兩件大事，鴻海要扮演重要角色，儘管今年鴻海集團面對3大挑戰，但機會也是前所未見，今年鴻海集團要做得更好。

劉揚偉說，今年第1季的季節性表現，可能比過去幾年來得好，因此在幾個重要廠區，可能只能有2天春節假期，這是過去未曾見過的榮景。

鴻海創辦人郭台銘也受邀致詞，期許為人類的健康做出更多的貢獻。他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為全球帶來變局，在此變局之中，掌握時機，厚植實力，將迎來疫後新局。

鴻海嘉年華活動今天下午登場，因應COIVD-19疫情變化，此次嘉年華活動仍採線上方式舉行，這是鴻海集團繼去年以來、嘉年華活動第2度採用線上方式舉辦。全球有超過20個國家和地區的員工上線同樂，美國、中國大陸、越南等廠區員工，也透過自拍影片參與。

劉揚偉透過預錄方式致詞指出，去年從台灣到中國大陸，從亞洲到全球，面對疫情反覆、洪水天災等挑戰，鴻海集團持續召開防疫會議、彈性實施分時分流出勤、爭取施打疫苗，優先考量確保員工與家屬健康。

劉揚偉說，去年鴻海加速推展F2.0數位轉型，從數位體驗、智能決策、營運效益3面向著手，陸續建立集團高速網路、調整組織業務、更新集團官網，集團也累積取得世界經濟論壇4座燈塔工廠認證。

他指出，去年全年鴻海集團營收達新台幣5.94兆元新高，年成長近11%；去年前3季獲利大幅年增70%，也創歷史同期新高。

展望未來，劉揚偉表示，未來兩個next big thing，就是電動車跟元宇宙，未來元宇宙的世界，不論是硬體或軟體，鴻海將扮演重要角色。

劉揚偉表示，去年電動車新事業取得美國、東南亞、歐洲的重要客戶；3部全新電動車在短短1年內正式推出，並從四輪跨足二輪；去年鴻海集團也取得美國生產基地，讓電動車發展時程提前1年。

展望今年，劉揚偉指出，今年上半年鴻海打造的電動巴士將台灣高雄上路營運；下半年和美國車廠合作生產的電動皮卡，也將正式出貨。

在半導體領域，劉揚偉說，去年集團併購投資2座晶圓廠以及1座封裝廠，也與同業策略結盟成立國創半導體；鴻海也與全球第4大車廠在半導體設計領域建立夥伴關係。

劉揚偉說，今年鴻海集團要做得更好，儘管要面對3大挑戰，但機會也是過去數十年前所未見。

他說，首個挑戰要透過「創新」去創造價值，營運策略上要注入更多的創新思維；其次是肩負「責任」，要服務客戶、開啟智慧生活、幫股東創造價值，也要積極推動ESG（環境、社會及公司治理）。

第三個挑戰，劉揚偉表示，鴻海集團要守護「安康」，集團是各地政府的防疫標竿企業，目前疫情依然嚴峻，鴻海集團防控工作絕不能鬆懈。

郭台銘接著透過預錄致詞表示，去年疫情仍然嚴峻，希望今年可擺脫疫情，大家可以面對面歡聚一堂。

郭台銘說，去年對全球企業而言，是充滿變數與挑戰的一年，但也有機會讓永齡基金會、鴻海集團為社會做事與貢獻，讓BNT疫苗的採買與捐贈一切順利。

郭台銘表示，疫情肆虐時，平安健康才是最真實的幸福；展望未來，期許要為人類的健康做出更多的貢獻。他說，疫情為全球帶來變局，在此變局之中，掌握時機，厚植實力，將迎來疫後新局。

此次鴻海集團線上嘉年華活動由藝人黃子佼、吳姍儒Sandy共同主持，開場首先由鴻海集團各事業群主管和員工代表向各界祝賀農曆新年快樂，緊接著首次播放鴻海集團全球形象主題曲「鴻海之歌」。

在劉揚偉與郭台銘致詞、鴻海百老匯演出節目後，接著分別進行兩階段「百萬大富翁」紅包、汽車和電動車、以及現金等抽獎活動；活動中也安排歌手動力火車和陳嘉樺（Ella）演唱歌曲。（編輯：楊蘭軒）1110123