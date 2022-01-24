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台股跌逾200點 資金轉往生技防疫概念股避風頭

2022/1/24 09:35
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）農曆年前本土COVID-19疫情再度拉警報，台股牛年封關倒數3個交易日，早盤一度跌逾200點，最低來到17682.33點。資金轉往生技防疫概念股避風頭，瑞基、寶齡富錦、亞諾法等均強勢上漲。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例增加，全民抗疫備戰，激勵今天盤面聚焦在相關防疫備品族群。包括瑞基、寶齡富錦、亞諾法、高端、毛寶、恆大、ABC-KY、泰博、普生、金萬林、康那香、美德醫療-DR、熱映均見到3%至6%不等的強勢上漲幅度。

生技新藥相關的藥華藥、心悅、東洋、國鼎等都見到買盤推升紅盤表現。

本土疫情推動第3劑疫苗和口罩、清潔消毒及檢測試劑等防疫產品需求。台北市加開高端疫苗接種站，台灣最大的COVID-19抗原快篩試劑製造商泰博科技緊急加開產線，確保供應無虞。檢測試劑廠瑞基也指出，Omicron變異病毒疫情逐漸擴大，各國檢測需求增加，持續下單應對。

業者表示，Omicron變異病毒傳染力強，快速且精準的檢測仍是重要的第一道防疫網；隨著病毒持續變種，COVID-19的檢測市場短期內剛性需求仍強。春節期間隨身清潔與防疫掃除需求，除了口罩，包括乾洗手、酒精等也出現採買潮，買氣強勁。（編輯：楊蘭軒）1110124

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