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外資青睞航空雙雄 持續加碼台股指數反向ETF

2022/1/24 18:22
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天高低點相差超過300點，終場收漲89.74點，外資在連4賣後，今天轉為小買超，買盤除了聚焦海、空運輸股外，持續加碼元大台灣50反1及富邦台灣加權反1，調節面板雙雄。

台股今天漲89.74點，收在17989.04點，成交值新台幣2633.75億元。自營商賣超47.53億元，投信買超29.1億元，外資及陸資買超3.6億元，三大法人合計賣超14.83億元，其中自營商已連續14個交易日賣超，投信則持續站在買方，外資上週五賣超逾400億後，今天轉為小買超3.6億元。

觀察今天外資買超標的，買超第1名為華航，買超約3萬張，長榮航也買超1.72萬張，排第4名，海運的長榮買超1.34萬張，排第6名，外資近10個交易日來幾乎天天買超ETF（指數股票型基金）元大台灣50反1，今天再度買超2.2萬張，排第2名，富邦台灣加權反1也買超1.56萬張，為今天買超第5名。

今天外資買超前10名的標的還有新光金、緯創、中信中國高股息、國泰金、國泰費城半導體。

外資賣超前10名則分別為友達、群創、聯電、中鋼、元大金、富邦越南、國泰智能電動車、宏達電、中石化、宏碁。（編輯：張均懋）1110124

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