離島房市熱 金門交易千件最多澎湖單筆1.7億飆天價

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（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台灣房地產市場火熱，離島表現同樣走揚。房仲指出，以綠島、金門近5年表現最強，受惠觀光、博弈話題讓離島觀光不動產趨熱。此外，澎湖2019年出現一筆住宅交易額達新台幣1.75億元，寫下離島住宅近年新天價。

根據住商企研室統計，綠島、金門、屏東縣琉球鄉（小琉球）、連江縣（馬祖）、澎湖縣近5年房市交易量，其中綠島、金門表現最強。金門在2016年僅交易582件，去年站上1037件，交易量排名離島第一，近5年成長幅度達78.2%；綠島2016年僅成交27件，近2年均有100件以上水準，去年156件，較2016年成長477.8%。

澎湖去年交易量928件，為各離島排名第2，但是2016年交易量達1127件，5年衰退17.7%。值得注意的是，澎湖馬公市民富街一處住宅2019年交易金額達1.75億元，是近年離島住宅交易最高價；小琉球近年成交均超過100件，去年成交件數146件，較2016年增加32.7%；連江縣則是從2016年的31件成長到去年40件，5年成長29%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，受惠觀光、博弈話題讓離島觀光不動產趨熱，是近年交易量穩定成長的重要因素。由於離島交易因基期低，增減幅度都相當驚人。此外，也有不少本地交易，不過由於開發門檻高，進場風險也大。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，各島雖多以土地交易為多，少數有店面或是住宅交易，不過價格落差大。位於主要商圈的透天店面、景觀佳的民宿價格不斐，在地流通標的價格反而沒有那麼驚人，但選擇較少，較不符合外地買盤需求。

徐佳馨表示，各離島多有特殊條件，像是澎湖針對農變建土地的購置有嚴格戶籍與身分規定，建議入手前先搞清楚條件與房地限制。（編輯：楊凱翔）1110125