申誡拚翻案遭駁回 翁啟惠：灰心但會繼續堅持正義

（中央社記者韓婷婷台北25日電）中央研究院前院長翁啟惠浩鼎案獲判無罪定讞，監察院也依據新證據重新調查，改彈劾不成立；懲戒法院日前駁回申誡再審聲請，翁啟惠發出聲明表示灰心，但仍會繼續堅持正義，強調聲請再審合法合理，非「徒憑己見」。

懲戒法院日前駁回翁啟惠申誡處分再審聲請，他今天透過律師發表聲明，除了深表遺憾外，強調歷次聲請再審都有所憑據，此次更是以監察院的調查報告來證明沒有違反任何規定。部分媒體以「徒憑己見」來形容這次再審，完全不正確。

翁啟惠聲明中表示，先前公務員懲戒委員會對翁啟惠做申誡處分，是基於監察院最初的錯誤彈劾移送；但監察院依據新證據重新調查，還翁啟惠清白，等於承認最初的移送有問題，以這樣的證據向懲戒法院提出再審，絕對合法合理，更不是所謂的「徒憑己見」。

聲明稿中表示，一再請求傳喚當時的中研院承辦人員到庭說明，但懲戒法院就是不願意傳喚，實在令人費解。質疑為何懲戒法院忽視這些過程和新事證，繼續依據錯誤的彈劾作出不利翁啟惠的判決，且不給到庭申辯的機會；聲明指出，國家的不同機關之間，對於是否違法竟然可以不尊重權責機關的認定，這不僅讓人無法接受，更會讓人民對公權力失去信心。

聲明稿指出，翁啟惠受到冤屈，一直為名譽奮戰，但這幾年來，對國家的司法和人權感到灰心。這種心境，不只是因為翁啟惠的冤屈沒有獲得平反，而是更深層的，對於整個制度運作產生懷疑。在監察權的相關規定中，竟然沒有明確的自我糾錯機制，一個被證明為錯誤的彈劾，竟然完全沒有撤銷的可能，不知有多少公務員，要一生背負著被彈劾的錯誤名聲。

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聲明稿也提到，一再請求傳訊證人及調查相關證據，但懲戒法院毫不理會。如果這些事實跟證據都還不能開啟再審的大門，一般民眾遇到冤、錯案，又要如何在司法程序中獲得平反，難道維持所謂的判決尊嚴，比發現真實還給人民公道更為重要。

翁啟惠感嘆，國家的制度，尤其監察權跟司法權，是為正義而存在，民眾在這個制度前，應該感覺到公平及人性，而不該是一道冰冷的高牆。他感謝所有一直支持他的人，並強調一定繼續堅持到正義到來的一天；如果自己的遭遇可以喚起政府相關部門的重視，讓缺失的制度有所改善，或許對台灣社會還算有些許貢獻。（編輯：張良知）1110125