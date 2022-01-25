智慧杆讓路燈智慧化 童子賢：台灣訂標準輸出全球

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（中央社記者吳家豪台北25日電）5G智慧杆標準推動聯盟今天宣布啟動場域驗證（POC），聯盟會長童子賢表示，5G智慧杆能讓路燈智慧化、落實智慧城市應用，未來台灣可望整廠輸出到全世界，有機會讓全球跟隨台灣制定的標準。

童子賢出席POC啟動記者會表示，傳統市政建設已經遍布很多非常穩定的基礎設施，但是數位時代來臨後，如果這些基礎設施能進一步智慧化、服務市民，在數位潮流中建構密集、敏銳的神經網路，對於促進智慧城市的落實會有很大幫助，其中一個就是遍布整座城市的智慧照明電杆。

他說，台北市約有15萬支路燈，新北市約有11萬支，雙北加總約26萬盞路燈的照明可以智慧化，新的LED接受感應器的監控後，相較傳統鎢絲或鹵素燈，耗電可降低到1/10。

童子賢強調，這26萬支遍布雙北的電杆可以幫助警政系統、提供電動車充電設備，還可以提供空氣品質監測、道路淹水監測等功能，透過這些智慧裝置，整座城市的居民生活與居住品質有機會大幅提高，這一切有賴於將傳統都市設施智慧化。

童子賢指出，過往30幾年台灣在資通訊領域已建構非常紮實的基礎，參與全球新的產業標準制定，以往跟隨世界潮流去做，如今有機會用自己經驗和方向去推動全世界跟隨台灣的標準。

台北市電腦公會於2021年3月籌組5G智慧杆標準推動聯盟，邀請和碩、鴻海集團旗下鴻齡、中華電信、仁寶、耀登、華電聯網、台達電、遠傳、台灣大哥大等46家會員廠商共同參與，由和碩董事長、電腦公會榮譽理事長童子賢擔任會長，並已於去年9月完成制定第1版5G智慧杆產業技術規範。

聯盟的工作小組推動此次與台北市政府跨單位合作專案，以市府大樓東側廣場的松智路段作為5G智慧杆場域驗證建置場域，預計進行為期1年的概念驗證，優化產業技術規範。

5G智慧杆標準推動聯盟副會長、鴻齡董事長陳緯指出，此次POC驗證場域由1根主杆、2根副杆及1個共用迴路控制箱組成。高達10公尺的5G智慧杆建有5G微基站及毫米波聯網、電動車充電樁、結合人工智慧及邊緣運算控制的LED燈號警示、智慧照明、科技執法、交通監測、環境氣候偵測、道路淹水控制、數位看板等各項智慧城市解決方案的應用功能。（編輯：楊凱翔）1110125