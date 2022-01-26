外國人外幣收兌限額調降為等值3000美元 28日上路

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（中央社記者蘇思云台北26日電）中央銀行去年預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，主要修正重點為外國人來台灣以外幣兌換新台幣，限額將從等值1萬美元調降到3000美元，修正辦法在1月28日生效上路。

台灣的飯店、免稅店、百貨公司常看到專為外國旅客設立的外幣收兌處，讓他們能以外幣兌換為新台幣，進而在台灣消費、觀光，像是喜來登飯店、台北101就設有外幣收兌處。

亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）109年4月的評鑑建議，台灣應強化管理外幣收兌處，以提升防制洗錢及打擊資恐成效；央行因此擬具「外幣收兌處設置及管理辦法」修正草案，並依據行政程序法辦理草案預告。

這次修正重點包括調降收兌限額，把收兌限額由現行等值1萬美元調降為等值3000美元。

央行外匯局副局長洪櫻芬告訴中央社記者，修正辦法已在去年10月21日至12月20日進行預告，預告期滿後，文字僅有微調，後續修正辦法將在今年1月28日生效。

洪櫻芬表示，收兌限額修正主要有2個原因，第一個是基於幣別限額的一致性，目前對人民幣收兌有2萬人民幣的限額規定，換算後接近3000美元；另外，經統計大型收兌處實際收兌金額，多落在等值100至1000美元間，多數遠低於1萬美元，因此調降限額後仍可以符合實務需求。

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基於提升防制洗錢及打擊資恐成效，這次修正也增訂具申辦資格的行業申設外幣收兌處時，應檢附其負責人及具最終控制權人的無犯罪紀錄證明，以及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時，應向台灣銀行申請變更。

此外，修正草案增訂強化客戶審查措施，如對應確認客戶身分事項不完備而未辦理的疑似洗錢或資恐交易，應辦理申報；以及增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序，並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業等。（編輯：林淑媛）1110126