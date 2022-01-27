台新金5聲明回應彰銀案調解 籲勿揭露內容影響股市

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（中央社記者吳佳蓉台北27日電）媒體報導，經法院調解，財政部將協助買回台新金手中彰銀持股。台新金晚間做出5點聲明，澄清已透過不同工具處分彰銀持股，至今尚未得到財政部協助，呼籲不應對外揭露調解內容，以免妨礙後續進行。

工商時報今天報導，台新金與財政部25日於最高法院調解庭中，雙方達成由「財政部協助買回」台新金手中彰銀持股共識，惟雙方對價格仍各有堅持，台新金期待以每股新台幣18.22元釋出，財政部則設定17.65元買入，落差5.7毛錢，雙方3月將再行調解確認最後結果。

繼財政部下午發出5點聲明表示，正積極洽商潛在買家，有意協助承接，盼達成調解，解決長期爭議。台新金晚間則透過新聞稿作出5點回應，以澄清媒體報導。

一、台新金與財政部間之彰銀爭訟案件迄今已7年，期間台新金雖獲得各審級法院一致確認雙方契約關係存在，然為表達解決訟爭的最大誠意，並回應最高法院息訟止議的提議與努力，台新金控爰接受與財政部進行調解。

此調解程序是最高法院給予雙方終局解決紛爭的機會，與台新金之前向金管會承諾於6年內處分彰銀持股，為完全不相同之事，絕非財政部聲稱其參與調解是為協助台新金處分彰銀持股，也從未如財政部新聞稿所載表示「出售彰銀股份為財政部之義務」。

今天報載相關混淆視聽的言行，實已辜負最高法院法官及調解委員對終局解決紛爭的用心及苦心。

二、台新金日前已積極規劃處分彰銀持股的不同工具，包括可交換特別股、可交換公司債及現股處分等，截至今年1月27日已處分2億股，一切均按規劃執行對金管會的承諾，迄今尚未得到財政部協助。

三、2020年8月承蒙行政院長蘇貞昌對外宣示「讓台新不吃虧退場」，惟台新金為上市公司，基於對股東責任，出售彰銀股票資產的價格計算必須有合理論理基礎，期許和財政部以公平合理的價格處分彰銀持股。

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四、台新金一向本著最大誠意解決彰銀爭端，並勠力提出合理可行方案。雙方當事人本其立場於調解庭中的任何想法，均可透過調解平台互相交流，但相關參與主體均應善盡保密義務，雙方才有進一步協商空間，也可避免有影響股市交易之虞。

五、籲請參加調解的各方本著誠信進行調解，切勿將調解過程及內容對外揭露，以免妨礙後續調解進行，甚至對股市產生不當影響，請外界停止臆測，勿遭不正確或不完整的訊息誤導。（編輯：張均懋）1110127