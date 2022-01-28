蘋果財報4大事業營收創高 本季看佳供應鏈限制趨緩

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果（Apple）公布去年第4季財報，單季營收創新高，iPhone、Mac、穿戴和居家、服務等4大項產品業績單季最佳；iPad因供應鏈限制影響，營收年減。蘋果預期到今年3月底的第1季業績，可望較去年同期成長，有機會創同期新高。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）向華爾街日報（WSJ）指出，儘管大部分產品仍受供應鏈限制影響，不過預期到今年3月底的單季，蘋果產品受供應鏈影響程度低於前一季。

國外科技網站MacRumors引述蘋果主管透露，儘管仍有供應鏈限制變數影響，今年第1季業績目標可達到歷史同期新高，目前成熟製程晶片供應仍吃緊，預期第1季供應鏈限制情況，可較去年第4季緩解。

蘋果並未進一步揭露第1季營運的細節，庫克向華爾街日報說明，蘋果需要了解更多狀況才能更精確預期，例如消費者需求、以及蘋果可「擠出」（squeeze out）的供給狀況。

蘋果今天公布2022會計年度第1季（截至2021年12月底）的季度財報，單季營收1239.45億美元，較前年同期1114.39億美元成長11.2%，創歷史新高；單季獲利346.3億美元，較前年同期287.55億美元增加20.43%，每股稀釋純益2.1美元，優於前年同期1.68美元；單季毛利率43.76%，較前年同期39.78%增加3.98個百分點。

其中iPhone單季營收716.28億美元，占比57.8%，較前年同期655.97億美元增加9.2%，創單季新高；服務項目營收達195.16億美元，占比15.7%，較前年同期157.61億美元成長23.8%，也創歷史新高。

蘋果在Mac筆記型電腦、穿戴裝置和居家應用等項目的單季營收，也同創歷史新高，Mac單季營收首次突破100億美元，達到108.52億美元。至於iPad平板電腦單季營收72.48億美元，較前年同期84.35億美元減少14%，蘋果指出，主要是受到供應鏈限制影響。（編輯：楊蘭軒）1110128