科技園區2020年營收破3兆 挹注台灣製造業成長主力

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（中央社記者梁珮綺台北28日電）經濟部今天表示，政府推動科技園區至今逾50年，已形成重要產業聚落，工廠家數雖僅占全體製造業的1.3%、土地面積為全國總面積0.1%，但營收突破新台幣3兆元、占比近2成，是挹注台灣製造業成長的重要來源。

經濟部統計處今天公布當前經濟情勢概況指出，2020年製造業工廠家數為9萬740家、營收為新台幣16兆5981億元，產業分布依舊是高科技產業在北台灣、傳統產業在中南部。

統計處說明，資訊電子工業廠商主要分布在北北基、桃竹苗，其中，桃竹苗設有科學園區，在磁吸效應下，呈現區域群集現象；機械設備、金屬工業主要在中彰投地區；南高屏是石化業、食品及飼品製造業重鎮。

進一步觀察發現，科學園區、科技產業園區及屏東農業生技園區3大科技園區共有1218家廠商，僅占全體製造業工廠家數的1.3%，不過，營業收入為3兆2869億元，占整體製造業工廠收入的19.8%，逼近2成。

此外，3大科技園區土地面積合計為5398公頃，僅占全國總面積的0.1%，統計處指出，政府推動科技園區至今逾50年，顯見已形成重要產業聚落，雖然土地面積不大、工廠家數不多，卻挹注台灣製造業相當大的成長動能。

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統計處分析，3大科技園區當中，科學園區是高科技產業培育的營運基地，以資訊電子工業規模最大，746家廠商中，有409家是資訊電子工業，2020年營收達2兆9088億元。

科技產業園區持續進行園區活化，已由最初發展勞力密集產業轉型往科技產業發展，2020年數據顯示，398家廠商中，有187家是資訊電子工業，營收則有3663億元；屏東農業生技園區則以發展農業科技為目的，營收規模以食品及飼品製造業、飲料及菸草業為主。（編輯：林淑媛）1110128