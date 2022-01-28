日月光投控去年營收創高 張虔生：今年成長空間更大

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測大廠日月光投控董事長張虔生表示，今年集團持續有更好的成長空間，他期盼，投控各子集團之間深化合作關係，資源共享，創造投控最大的綜效。

日月光投控今天公布張虔生向集團員工和各界賀歲短片，他在片中感謝員工努力，表示去年日月光投控業績大幅提升，營業額超過新台幣5600億元，預期今年持續有更好的成長空間。

去年全年日月光投控自結合併營收5699.97億元，較前年4769.78億元增加19.5%，創歷史新高。張虔生預期今年有更好成長空間，意味日月光投控今年朝向營收再創新高的目標邁進。

張虔生並指出，投控除了在營業面創造佳績，永續治理的表現也是可圈可點。

展望未來，張虔生表示，唯有創新才能增進核心競爭力，在技術、製程、管理、行銷、人才等各方面，投控必須持續創新，唯有有效的創新思維與作法，才能繼續穩健成長。

他期盼，投控各子集團之間，能發揮兄弟公司之情，深化合作關係，資源共享，創造投控最大的綜效。

張虔生表示，日月光投控所屬各子集團，雖是獨立的營運個體，但為整體利害關係人創造最大的價值與利益，則是不可迴避的義務與責任。

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他指出，投控須貫徹永續經營的理念，積極發揮企業社會正面影響力，才能獲得社會大眾的認同與尊敬。

日月光投控目前旗下包括日月光半導體、矽品精密、以及在中國大陸上海證交所掛牌的環旭電子。根據官網資料，投控在全球員工超過10萬1000人，除了在台灣和中國大陸，投控在韓國、日本、新加坡、馬來西亞、墨西哥、美國、波蘭、法國、英國、德國、突尼西亞以及捷克，設有生產製造據點。（編輯：趙蔚蘭）1110128