美國聯準會將升息 壽險業看好美元保單買氣回溫

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（中央社記者謝方娪台北4日電）2021年壽險業投資型保單創下史無前例佳績，帶動整體新契約保費重返兆元大關。展望2022年，壽險業高層多半認為，投資型仍會是市場要角，但去年業績已「登頂」；隨美國升息腳步接近，美元利變壽險將成市場新寵兒。

2020年受到疫情衝擊、全球降息及金管會宣告利率平穩機制等監理措施影響，壽險業新契約保費收入罕見跌破兆元關卡，全年僅新台幣9167億元水準。

不過2021年全球資本市場熱絡行情，帶動投資型保單買氣一路升溫，全年投資型保單新契約保費收入達5774億元，年增近7成，創下史上新高紀錄，推升整體壽險業新契約保費收入達1兆480億元，年增14.3%。

展望2022年，多家壽險業高層認為，投資型保單買氣已在2021年「登頂」，2022年受到美國聯準會將升息、資本市場變數加劇等影響，預估投資型保單買氣將較2021年衰退，不過仍會是市場一大要角。

壽險業主管指出，雖然外界預期今年資本市場波動度較劇烈，不過投資型保單可靈活連結不同標的，以目前處於升息初期階段而言，投資型保單連結債券或類全委帳戶，研判對市場仍具有一定吸引力。

另一名壽險業主管也認同今年投資型仍會是市場流行保單，不過去年投資型保單新契約保費已創下近5800億元成績，基期拉得太高，今年難再創新高峰；若金管會第2季確定出手管制類全委保單，更會重挫投資型保單買氣。

2021年投資型保單銷量旺，傳統型相對受排擠，全年新契約保費僅4705億元，年減18.4%。不過隨美國升息在即，壽險業者預期，美元傳統型保單買氣將逐步回升。其中多位壽險業高層指出，升息效應帶動下，美元利變壽險宣告利率相對有調高空間，可望帶領傳統型保單市場熱度回溫。

2021年全年壽險業創下獲利新高峰，國壽、富邦、南山、中壽、台壽、新光6大壽險全年稅後淨利就已達3387.73億元，國壽及富邦更雙雙刷下獲利破千億新紀錄。

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展望壽險業2022年表現，保發中心預估，整體初年度保費成長率將落在正負5%區間，續年度保費收入可能下滑15%至25%，推測2022年壽險業總保費收入在市場較佳情境下約衰退8%，市場保守情境下則會衰退18%。

一名前6大壽險業主管直言，今年投資型保單買氣勢必不比去年盛況，全年壽險業新契約保費預估將呈現衰退；而去年壽險業在股海狂賺，今年想在股市同樣大撈一筆難度相對提高，因此無論從保費收入或投資收益觀察，今年獲利想再創另一個新高，對市場將是一大挑戰。（編輯：張良知）1110204