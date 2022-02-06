經部搭橋台日合作 鎖定4大領域力拚促成7案

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（中央社記者梁珮綺台北6日電）經濟部強化台日產業交流，今年促成台日重點產業合作目標設定為7案，比去年成長，經部官員透露，鎖定半導體、AIoT、循環經濟與生技醫藥等4大領域尋找潛在合作案源。

經濟部官員表示，美中貿易戰以及全球晶片荒等因素，讓台灣半導體產業提升至關鍵且戰略地位，同時，受惠於5G、AI等趨勢，需求持續推動台灣半導體成長。

此外，台積電不僅赴美國投資，也與日本企業合作在當地規劃設廠，台積電的海外拓點，勢必會牽動台廠供應鏈跟進投資，台日潛在合作空間擴大，因此經濟部內部擬定「台日新戰略夥伴關係建構計畫」。

經濟部官員透露，去年促成3件台日重點產業合作案、金額達60.5億元，其中2件與半導體材料有關，一件是專精研磨液（CMP Slurry）的昭和電工，斥資新台幣16.5億元、另一件是供應半導體製程保護膠帶的東喜璐，投資金額為24億元，兩者共計40.5億元。

經濟部官員分析，日本的半導體設備與材料實力堅強，與台灣半導體產業形成互補關係，日商參與能就近供應台廠，對台日企業來說，屬於互利互惠的投資，另一方面，也讓台灣的半導體生態系更為健全。

至於今年目標，經濟部設定將促成7件合作案、1件台日共進第三國合作案誕生以及台日雙向投資合作達新台幣10億元；目前鎖定半導體、人工智慧物聯網（AIoT）等優勢產業，同時因應淨零碳排、疫情等因素，將循環經濟與生技醫藥列為潛力產業。

官員進一步指出，在半導體部分，已展開第三代半導體材料研發，盼透過日商到台投資、彼此逐步練功，建立本土供應鏈。（編輯：趙蔚蘭）1110206