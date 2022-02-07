電子拉回金融航運撐盤 台股盤中漲幅收斂

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天農曆虎年開紅盤，早盤一度大漲近200點，不過電子股拉回數度翻黑，大盤漲幅收斂至百點內，金融和航運股走勢堅挺。

法人表示，短線台股震盪盤整，觀察2月10日MSCI明晟預計公布指數季度調整、3月中旬美國聯邦準備理事會（Fed）是否升息等變數，預期3月中旬前台股仍有拉回壓力。

台股今天虎年開盤，受封關期間美股四大指數齊揚帶動，台股今天早盤大漲近200點，最高來到17869.15點，上漲194.75點，一度站上5日線17803點和季線約17867點，不過盤中電子股回檔數度翻黑，大盤漲幅收斂至百點內，留上影線，5日線和季線得而復失。

到10點55分，台股加權股價指數來到17721.52點，上漲47.12點，成交值來到新台幣1705.77億元，盤中電子股成交值占比約68.6%，航運股成交值占比僅8.3%，

電子權值股台積電盤中翻黑，聯發科、鴻海走勢堅挺，金融股盤中上揚近1.7%，航運股上漲逾3%。

走堅撐盤。航運股、鋼鐵盤中拉回整理，代表中小型股的櫃買OTC指數力守平盤。

富邦期貨研發部資深經理曾家宏分析，台股今天虎年開紅盤，主要是農曆春節封關期間，美科技股、金融股、能源類股上漲，其中蘋果（Apple）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）等財報正面，台股相關供應鏈淡季不淡；金融股受惠美國聯準會（Fed）升息預期產生利差；能源股因俄羅斯和烏克蘭緊張局勢帶動包括原油和天然氣國際價格上揚，台股塑化族群吃補。

不過，曾家宏指出，期間聯電美國存託憑證（ADR）下跌2.5%，代表市場仍對半導體成熟製程是否供過於求的疑慮未解，牽動台股現貨市場晶圓代工成熟製程族群今天盤中持續回檔修正。

展望台股後市，曾家宏表示，短線台股震盪盤整，原油和天然氣價漲加深市場通膨疑慮，此外，觀察2月10日MSCI明晟預計公布指數季度調整、3月中旬美聯準會是否升息等變數，預期3月中旬前台股不免有拉回壓力。（編輯：楊凱翔）1110207