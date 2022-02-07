信邦元月營收歷史新高 車用醫療需求強

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）電子零組件廠商信邦受惠汽車、醫療及工業應用等產業需求暢旺，1月合併營收衝上新台幣23.53億元，創下歷史新高，年增11.44 %，月增8.32%。

信邦指出，受惠汽車、醫療及工業應用等產業需求增加，1月合併營收23.53億元，在新年度的開始，已超越去年11月營收22.51億元的高點紀錄，並首次超越23億元，創公司成立以來單月營收歷史高點。

觀察各事業部表現，醫療產業1月出貨分別較去年同期成長11.69%及去年12月成長19.32%；汽車產業1月出貨則年增12.97%、月增29.31%；綠能產業年增0.82%及月增2.59%；工業應用產業年增13.19%及月增8.62%；通訊及電子周邊產業年增21.39%及月增1.94%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占72.33%；連接器及零組件銷售占27.67%。

信邦近10年營運穩定成長，2021年全年營收再次超越2020年，創下歷史高點，是自2012年以來，連續十年改寫歷史新高。

展望2022年，信邦依舊訂定雙位數成長的目標，整體營運維持穩健創高的態勢不變。（編輯：蘇志宗）1110207