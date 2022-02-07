鴻海泰國合資公司成軍 拚2030年產15萬輛電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資新公司HORIZON PLUS Co., Ltd.（HORIZON PLUS）今天正式成立，在泰國建立新電動車製造工廠，初期年產能規劃5萬輛，逐步擴大到2030年產15萬輛的目標。

HORIZON PLUS今天傍晚發布新聞稿，指出PTT全資子公司ARUN PLUS Co., Ltd. （ARUN PLUS）和鴻海集團全資子公司利億國際，共同宣布合資成立HORIZON PLUS，未來將在泰國攜手建立新的電動車製造工廠，初期年產能為5萬輛，將逐步擴大到2030年產15萬輛的目標，因應泰國境內和東協地區對電動車不斷成長的需求。

ARUN PLUS和利億將分別持有HORIZON PLUS各約60%和40%股權。HORIZON PLUS預計在今年內動工電動車製造工廠外，也將配合生產投資計畫，在泰國建立一個研發設計中心。

PTT創新與新興事業資深執行副總裁兼HORIZON PLUS董事長Buranin Rattanasombat表示，此項合作代表泰國能同時作為燃油車（ICE）和電動車區域生產中心的潛力，此投資將在泰國建立一個垂直整合的電動車生產基地，鴻海的先進製造技術將顯著縮短設計開發週期並降低生產成本。

他指出，HORIZON PLUS準備好與每一家有興趣在泰國和周邊地區開發電動車和支持電動車生產的汽車公司合作，包括四輪電動車和巴士。

鴻海E事業群ETVG處總經理暨HORIZON PLUS執行長邱創儀表示，PTT的策略和商業理念反映與鴻海相同的願景，合資公司的成立是雙方合作的重要里程碑，將能強化彼此在電動車產業生態系布局。

PTT於6日向泰國當地中文媒體透露，與鴻海集團合資泰國電動車廠，最快2024年第1季量產，親近PTT產業人士6日向中央社記者透露，PTT與鴻海集團雙方首期投資總金額規劃10億美元（約合330億泰銖）。

鴻海集團去年9月中旬與泰國國家石油透過線上儀式簽署協議，成立合資公司，第一階段規劃2至3年時間，達到年產能5萬輛的製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛產能。（編輯：趙蔚蘭）1110207