韓廠減供利基型記憶體 法人：台廠可望受惠

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（中央社記者張建中新竹8日電）隨著韓系大廠陸續減少供應，有助利基型記憶體表現，法人看好南亞科、華邦電、晶豪科及鈺創等台廠營運可望受惠。

DDR4 8G及DDR3記憶體現貨價逐步止跌回升，記憶體廠三星（Samsung）及SK海力士（Hynix）認為今年上半年客戶對記憶體拉貨需求將持續受到缺料影響，預期缺料瓶頸可望於下半年開始逐步舒緩。

動態隨機存取記憶體廠（DRAM）廠南亞科預期，這波DRAM市場修正期即將結束，第2季DRAM產品價格可望較第1季持平或小幅揚升。

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法人預期，DRAM合約價可望於第2季或第3季走揚。因韓系廠商陸續減少供應，利基型記憶體市況應可優於標準型記憶體，台系供應商南亞科、華邦電、晶豪科及鈺創可望受惠。

記憶體族群今天在市場買盤湧入下，股價齊揚，南亞科盤中股價一度達新台幣77.9元，上漲1.5元，漲幅1.96%；華邦電達32.1元，上漲1.7元，漲幅5.59%；晶豪科達148元，上漲5元，漲幅3.49%；鈺創達73.5元，上漲0.5元，漲幅0.68%。（編輯：楊蘭軒）1110208