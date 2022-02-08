鴻海電動車拚第2季量產 車用零配件年業績衝2百億元

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海集團在美國和泰國布局電動車產線已有進展，美系外資法人預期，最快今年第2季至第3季，鴻海製造的商用化電動車可進入量產。

鴻海今年車用零配件業績也可望水漲船高，法人預估拚超過新台幣200億元。

農曆虎年開市，鴻海集團布局電動車就有好消息，其一是美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors與鴻海集團合作的Endurance電動皮卡車款，估在今年下半年開始交車。

其二是鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資新公司HORIZON PLUS Co., Ltd.（HORIZON PLUS），7日正式成立，規劃在泰國建立新電動車製造工廠，初期年產能規劃5萬輛，逐步擴大到2030年產15萬輛的目標。

美系外資法人預估，鴻海集團最快今年第2季至第3季商用化電動車可進入量產階段，帶動今年車用零配件業績成長，此外鴻海與美國電動車新創公司Fisker合作在Lordstown工廠生產的PEAR專案，預估最快2023年下半年量產。

在電動巴士E-bus進展，法人預期，今年第2季鴻海集團為三地集團旗下高雄客運規劃的E-bus，也可進入量產階段。

在車用零配件項目，法人預估，鴻海今年在車用零配件業績可望大幅成長，年營業額目標超過新台幣200億元；鴻海今年也積極投資包括電動車電池、動力系統、電子控制、電動車底盤等關鍵元件。

鴻海積極布局電動車關鍵零配件，董事長劉揚偉先前指出，透過提供電動車5大高毛利的電池、電機、電控、軟體和資通訊元件等，並透過「F3.0」轉型升級規劃，目標在2025年將集團毛利率目標提升至10%，規劃到2025年在全球電動車零配件市場取得其中40%比重自製目標。

劉揚偉先前也透露，鴻海正與世界級半導體公司洽談共同設計電動車用微控制器（MCU）以及系統單晶片（SoC）核心。（編輯：楊凱翔）1110208