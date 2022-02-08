台股資金簇擁 類股輪動重回萬八

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）台股農曆年前自高檔修正，回落近千點，不過農曆年後，台股隨紅包資金歸隊、美股回溫等因素影響，在類股輪動下，今天表現續強，盤中重回18000點，法人看好跌深的高殖利率優質股。

法人表示，根據Cmoney數據統計，農曆年後紅盤日與年後各期間的台股漲跌變化觀察，台股農曆年後紅包資金陸續歸隊，可望帶動股價自相對低點回升，年後10日、20日、60日，上漲機率都高達八成以上，平均漲幅分別可達2.58%、3.39%、5.13%。

永豐投信表示，科技股在年前遭逢市場摜壓，目前股價仍見壓抑，但蘋果、亞馬遜等財報表現亮眼，推升市場投資情緒，後市持續觀察權值股消化疲弱盤勢動向。升息壓力下，市場偏好業績題材與美財報正向的技股供應鏈表現。

此外，科技股跌深權值標的，股價下跌後，殖利率上升，基本面穩健等利多因素護體下，也帶動紅包資金回流挹注。永豐投信建議，行情震盪幅度加大之際，投資人宜採取存股策略，布局虎年行情。

美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法案」，簡稱「美國競爭法案」（America COMPETES Act）。

永豐投信表示，政策面因素有利台灣科技業後市發展，為抗衡中國崛起，美國眾議院於2月初通過「美國競爭法案」，授權撥款3000億美元用於研發，包括520億美元用於補貼半導體製造、汽車及電腦關鍵零組件研究，未來6年仍有高達450億美元投入緩解供應鏈短缺問題，台廠在美設立晶片廠也將獲得補助，該法案並提出強化美台經貿、科技與安全合作等。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，2021年台灣全年經濟成長率概估上修為6.28%，晶圓龍頭大廠今年資本支出將擴大至400億美元至440億美元，此舉也將大幅提振2022年台灣經濟表現。台股基本面強勁，搭配高殖利率優勢，預料虎年開紅盤後，有機會吸引低接買盤進場布局優質個股。（編輯：楊凱翔）1110208