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格羅方德營收獲利看增 30客戶砸32億美元助擴產

2022/2/9 11:43
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）去年第4季營收與毛利率創單季新高，預估今年營收和獲利成長可期，去年30家客戶承諾投入逾32億美元擴大格羅方德製造規模，也拉長營收能見度。

格羅方德在美股8日盤後公布去年第4季財報並展望今年營運，格羅方德執行長柯斐德（Tom Caulfield）預估，今年營收和獲利可較去年成長。

展望今年第1季，格羅方德預估，首季營收介於18.8億美元至19.2億美元，調整後毛利率取中間值估22.3%，調整後單季獲利估1.17億美元至1.53億美元，調整後每股稀釋純益估0.21美元至0.27美元。

柯斐德指出，去年格羅方德增加30份重大且長期的客戶合作協議，30家客戶承諾投入超過32億美元，擴大格羅方德全球製造規模、因應強勁需求，也讓格羅方德營收能見度拉長。

去年第4季格羅方德營收18.74億美元，較去年第3季17億美元成長9%，比前年同期10.62億美元大增74%，創歷史單季新高；調整後毛利率20.8%，季增3.2個百分點，較前年同期毛損率20.5%轉正，也創單季新高。

格羅方德去年第4季調整後稅後獲利9800萬美元，較去年第3季3400萬美元大增187%，較前年同期虧損5.24億美元轉盈，調整後每股稀釋純益0.18美元，優於去年第3季每股0.07美元和前年同期每股虧1.05美元。

去年全年格羅方德營收65.85億美元，年增36%，調整後稅後虧損2600萬美元，較前年大虧13.5億美元大幅收斂，調整後去年每股稀釋虧損0.05美元，較前年每股虧2.7美元收斂。

從應用來看，去年全年車用營收較前年大增187%，來到2.87億美元，是格羅方德去年成長幅度最大的項目。（編輯：楊凱翔）1110209

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