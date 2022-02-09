滁州惠科遭美列禁令名單 集邦：暫不影響出貨

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（中央社記者潘智義台北9日電）針對中國面板廠惠科遭美列入限制名單，研調機構集邦科技今天表示，滁州惠科及其美系物料供應商已向美政府遞件，且協商程序正在進行中，所以暫時對滁州惠科的供貨及出貨沒有影響。

中國第3大液晶顯示器（LCD）面板廠惠科，遭美國商務部工業與安全局（BIS）在7日列入新增33家限制美企出口商品給中企名單。

集邦科技（TrendForce）透過新聞稿指出，美國商務部工業與安全局（BIS）日前公告最新的未經驗證清單（UVL），名單中可發現滁州惠科光電（ChuZhou HKC）被列入其中，但公告載明若美國供應商要向限制清單的公司運送產品，仍能透過文件的補齊取得許可證。

集邦說明，滁州惠科被列入主因是近期計劃由美國進口面板相關分析儀器有關，此事件並非針對整個中國面板產業。目前滁州惠科及其美系物料供應商遞件及協商的程序正在進行中。

集邦統計，惠科滁州廠占2022年全球液晶顯示器（LCD）面板產能僅3.8%，比例並不大，但占惠科自家產能則達3成，地位舉足輕重。滁州廠主要生產電視面板及監視器（Monitor）面板，其中電視面板更占該廠近8成生產比重，若事件無法順利解決，將對惠科電視面板出貨造成衝擊。

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另外，惠科滁州廠所使用的玻璃基板是經由採購多家玻璃基板供應商所組成，其中約4成來自美系供應商康寧（Corning），由於康寧已根據面板廠所在地配合在地化生產，預期並不受限於管制清單所限制的美國生產出口至中國的規範，但細部條規有待釐清。

集邦認為，目前惠科滁州廠物料供應暫時沒有影響，維持正常運作，客戶端暫時沒有特別針對滁州產線的面板採購進行轉移。（編輯：張均懋）1110209