易宗五金指欠款不付 力山將循法律途徑捍衛權益

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（中央社記者蘇木春台中9日電）易宗五金企業公司今天召開記者會指出，健身器材代工廠力山工業公司積欠貨款不付。力山對此表示，未發生積欠貨款情事，易宗公司言論已影響商譽，將採取法律途徑捍衛權益。

臉書（Facebook）「爆料公社」社團日前有貼文指出，力山工業公司積欠易宗五金企業貨款，金額將近新台幣8000多萬元，積欠了半年不付，讓易宗五金面臨倒閉危機。

易宗五金企業公司負責人汪世凱今天與員工前往力山工業外召開記者會，並拉起白布條、呼喊口號，指稱力山工業積欠貨款。

汪世凱表示，力山工業去年指稱因訂單爆量，請他們大量備貨，先前下的訂單出完貨，力山要求繼續出貨，他基於信賴原則繼續交貨，但沒想到對方去年8月起不付貨款，已積欠200多萬元，倉庫還有價值8000多萬元的備貨。

汪世凱說，已透過律師對力山工業寄出存證信函，若對方仍不支付貨款將提告，並計畫號召千人上街遊行抗議。

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對此，力山工業今天發布聲明表示，力山與易宗五金自民國109年3月起開始交易，109年交易金額為新台幣792萬元，110年為5840萬元；易宗五金備貨策略是否過於樂觀，力山不做評論。

力山工業指出，經清查公司內部所有易宗五金請款文件，均按照雙方交易條件準時支付，並無積欠貨款情事。易宗五金的言論已影響力山商譽，公司將採取法律途徑，捍衛公司、員工及投資大眾權益。（編輯：戴光育）1110209