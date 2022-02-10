印尼部長：鴻海第3季中爪哇設廠發展電動車

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（中央社記者石秀娟雅加達10日專電）鴻海1月下旬與印尼的企業簽署電動車產業合作備忘錄。印尼投資部長昨天指出，鴻海第3季將在中爪哇馬當設廠生產電動車以及電池，投資金額達80億美元（約新台幣2226億元）。

印尼網路媒體Industry.co.id、路透社報導，印尼投資部部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）昨天在一場線上投資論壇致詞時指出，鴻海在馬當（Batang）工業區的廠房有200公頃，將製造電動車、通訊零件以及電動車電池等。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）2014年初擔任雅加達省長時，鴻海曾與雅加達省政府簽訂投資意向書。這項投資計畫在2015年取消。

巴赫理說，當時投資沒成的原因卡在鴻海要求的土地與稅務優惠。近來佐科威再度關切如何爭取鴻海到印尼投資，他依佐科威指示與鴻海協商，現在政府已在工業區提供便宜的土地，附近有高速公路與鐵路，交通便利，鴻海第3季就會投資設廠。

鴻海1月21日宣布攜手Gogoro，與印尼投資部、印尼電池公司（IBC, PT. Industri Baterai Indonesia）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）簽署合作備忘錄，聚焦電池及電動車產業鏈，合作在印尼開發永續新能源生態鏈。

鴻海當時指出，將合作探討的投資領域包括電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與二輪電動車等，也將探討電動車周邊配套產業的發展，例如能源儲存系統（Energy Storage Systems）、電池交換站以及電池回收。合作初期優先聚焦在磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，以發展印尼的新能源和電池平台為目標。（編輯：周永捷）1110210