鴻海對通膨縮表已有應對 看缺料下半年明朗

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，對於升息、通膨、縮表等變數，集團已掌握應對，並在墨西哥、東南亞、南亞等地投資降低影響。

對於缺料情況，鴻海發言人巫俊毅表示，第1季較去年第4季相對改善，不過功率元件和電源管理晶片等仍有缺料狀況，預期到下半年才會明朗。

鴻海今天上午在新北市土城總部舉行新春開工儀式，劉揚偉親自主持，包括鴻海集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽、E事業群總經理林忠正、B事業群總經理姜志雄、發言人巫俊毅等主管一同出席。

談到新台幣升息和美國聯準會（Fed）可能升息，劉揚偉表示，鴻海集團有掌握升息趨勢，有專門單位可預測應對，目前升息狀況都在預測之中，已採取對策因應，對集團影響有限可控。

對於COVID-19疫情變數，劉揚偉認為，目前來看疫情似乎可預期，不會有無法應付的狀況發生，相比2021年和2020年狀況好多，企業也有具體的相對應計畫。

針對通膨和美聯準會可能縮減資產負債表，劉揚偉表示，鴻海集團去年已經規劃一系列投資計畫，包括墨西哥、東南亞、南亞等地布局，降低相關影響。巫俊毅補充，鴻海全球布局避免單一影響變數，例如伺服器在墨西哥和東南亞布局，電動車在泰國和印尼布局等。

談到中國大陸競爭對手營運衰退，劉揚偉說，競爭對手還在經歷鴻海集團過去曾經歷的過程，鴻海已經預期競爭對手會發生什麼樣的狀態，包括競爭對手財報不如預期，這是必然發生的過程。

觀察供應鏈缺料狀況，巫俊毅進一步說明，供應鏈缺料狀況仍持續，例如去年第4季部分光學元件缺料，去年10月已經解決，今年第1季缺料狀況較去年第4季相對改善，不過功率元件和電源管理晶片等仍有缺料狀況，預期到下半年才會明朗，因為半導體新成熟製程逐漸開出，不過仍要觀察，鴻海集團有很強的採購能力，能降低影響。

在綠電規劃，巫俊毅表示，鴻海集團目標到2030年，50%的電力來源屬於清潔能源，降低對碳排依賴性。（編輯：潘羿菁）1110210