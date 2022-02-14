鴻海攜Vedanta 擬在印度合資製造半導體

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團今天傍晚宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司，在印度製造半導體。

鴻海新聞稿指出，兩家公司首次共同創立的合資項目，呼應印度總理莫迪（Narendra Modi）規劃建立印度本土半導體製造生態系的願景。

根據雙方簽定的合作備忘錄，Vedanta將持有合資公司大部分股權，鴻海持有少數股權。Vedanta董事長阿加渥（Anil Agarwal）將出任合資公司董事長。

鴻海指出，這項合資計畫以投資製造半導體為主要目標，將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。合資方目前正與印度幾個州政府進行討論，決定工廠設立的位置。

鴻海表示，這次與Vedanta的合作項目，響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫（PLI），將成為政策公布後電子製造業首家合資企業。

鴻海集團積極布局印度市場，去年12月下旬子公司Foxconn（Far East）Limited透過取得Foxconn Singapore Pte Ltd股權方式，轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited股權，增資金額3.5億美元（約合新台幣97億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需資金。

外電先前報導，鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR和iPhone 11等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈（Chennai）。

鴻海在去年12月下旬也公告，子公司Bharat FIH Limited遞交印度孟買證券交易所及印度國家證券交易所上市申請文件。鴻海間接持有Bharat FIH Limited股權比重約63.43%。

根據資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，在印度南部3個園區營運，主要原廠委託製造（OEM）客戶涵蓋行動手機、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及網絡產品以及其他資通訊硬體廠商。

此外，鴻海集團董事長劉揚偉先前表示，集團規劃在2024年底前，布局印度電動車區域製造；鴻海也不排除透過全球布局，協助Gogoro在印度設立電動機車產線。（編輯：蘇志宗）1110214