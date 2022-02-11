鴻海首季業績展望樂觀 法人分析3因素支撐

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海預期第1季業績可較去年同期持平，優於以往季節表現。歐系外資法人今天分析，主要是去年第4季部分訂單遞延、蘋果（Apple）積極拉貨、加上3月5G平價版iPhone SE2推出等三大因素帶動。

鴻海10日談到今年首季營運展望，去年第4季受供應鏈吃緊狀況未被滿足的需求，部分將會延續到今年第1季，即使2020年新產品推出遞延、導致去年第1季基期較高，集團仍正面看待今年第1季季節性表現，預期較去年同期持平。

歐系外資法人今天報告分析，去年第4季鴻海部分訂單受限關鍵零組件缺料，這些訂單將遞延到今年第1季出貨，有助鴻海第1季業績表現。

鴻海10日指出，去年第4季部分光學元件缺料，但去年10月已解決，今年第1季缺料狀況較去年第4季相對改善，不過功率元件和電源管理晶片等仍有缺料狀況，預期到下半年才會明朗。

外資法人並表示，鴻海主要客戶蘋果因應中國受到Omicron病毒變異株疫情擴散影響供應鏈限制的變數，積極向供應鏈拉貨，也帶動鴻海首季iPhone組裝代工力道。

再者，市場傳出蘋果3月將公布新款5G平價版iPhone SE 2手機，外資法人預期，鴻海將是主要組裝代工供應商之一，這也有益於鴻海首季營運表現。

法人預估，鴻海首季業績可站上新台幣1.3兆元，創歷史同期次高，挑戰同期新高；今年集團業績目標突破新台幣6.1兆元，挑戰歷史新高。

在金屬機殼業務，中國藍思科技於2020年10月取得金屬機殼廠可成在中國泰州廠全數股權，原先可成泰州廠主要生產iPhone機殼，市場認為藍思將對鴻海機殼業務產生競爭威脅。

不過藍思在今年1月29日預告，去年獲利恐大幅年減51%至59%，其中泰州園區等限電使部分工廠臨時停產，良率受到影響。

外資法人預估，今年鴻海集團在iPhone金屬機殼市占率仍可平穩，儘管有藍思等中國供應鏈廠商挑戰，但藍思仍面臨提升產線良率等問題，且產能規模仍不大，對鴻海影響有限。

另一外資法人先前指出，鴻海集團是iPhone 13系列金屬機殼供應商，鴻海旗下工業富聯主供金屬邊框；iPhone金屬機殼由鴻海、鴻準、藍思及美國捷普（Jabil）分食。（編輯：潘羿菁）1110211