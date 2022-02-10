和泰車：去年商用車銷量大增 盼新車年銷1萬輛

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（中央社記者潘智義台北10日電）和泰汽車董事長黃南光今天表示，去年歷經三級警戒、車用晶片短缺，所幸8月疫情趨緩，除休旅車外，商用車也持續成長，銷量占所有車款比重達18%，今年盼新款商用車能達年銷1萬輛目標。

黃南光今天在商用車TOYOTA TOWN ACE新車線上發表會致辭時表示，去年疫情三級警戒不僅影響各行各業，民眾消費信心也隨疫情呈現大幅變化；所幸自去年8月起國內疫情趨穩，加上各品牌陸續推出新車款與購車優惠，有效刺激購車需求，下半年客流量明顯回升，使2021年汽車市場累計銷售達44.9萬輛。

他說，因六期排放標準上路、疫情影響消費習慣，使物流需求大幅提升；其中，小型商用車級距也因為青年創業、電子商務等原因，需求逐年增加。由於此級距已經很久沒有新車款導入，消費者選擇相當受限。

他解釋，瑞獅在2007年停止銷售，INNOVA也在2016年停止銷售，因此一直積極向原廠爭取國產小型商用車的導入。

和泰車總經理蘇純興指出，此車款預接單已多達4000輛，由於仍有產能限制，今年預估銷售1萬輛。至於車用晶片短缺議題，蘇純興預估3月起可逐漸回穩，第2季供應有望恢復正常，他也透露Lexus NX已累計有5000張訂單等著交車。（編輯：張良知）1110210