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政院核定中科台中園區擴建二期籌設計畫 112年可建廠

2022/2/14 14:53（2/14 15:32 更新）
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行政院已核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，最快112年可提供廠商建廠。圖為擴建範圍。（圖取自科技部網頁most.gov.tw）
行政院已核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，最快112年可提供廠商建廠。圖為擴建範圍。（圖取自科技部網頁most.gov.tw）
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）科技部今天發布新聞稿指出，行政院已核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，將引進半導體產業與其他科學事業廠商，可望進一步布局高科技產業發展，最快112年可提供廠商建廠。

科技部表示，為了持續壯大高科技產業布局下世代發展所需用地，中科管理局在110年初就著手啟動相關評估作業，並在去年4月奉行政院指示，進行台中園區擴建二期先期可行性評估報告，9月獲行政院政策支持後，將籌設計畫報院，計畫已在今年1月22日獲行政院正式核定。

考量產能平衡、風險管控、人才資源、管理調度支援及生活機能等因素後，科技部中科台中園區擴建二期選定毗鄰台中科學園區西側94公頃土地，透過資源共享，降低開發及維護管理成本。

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科技部表示，計畫將引進半導體產業與其他科學事業等廠商，最快預計於112年可提供廠商建廠，創造年產值約新台幣4857億元，提供約4500個直接就業機會，有助於因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展，配合全球半導體產業技術提升及供應需求，並滿足產業的用地需求。

科技部指出，中科管理局後續將進行都市計畫變更、環境影響評估等各項實質作業，相關程序極為龐雜，跨部會及地方政府將共同努力，依期程完成開發，提供產業發展需求，進而共創經濟繁榮。（編輯：楊蘭軒）1110214

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