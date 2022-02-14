科技產業園區去年寫三新高 營業額首破4500億大關

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經濟部14日表示，去年科技產業園區公司家數、員工數及營業額大爆發，寫下「三新高」紀錄。圖為科技部中部科學園區管理局。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北14日電）經濟部今天表示，全球對半導體需求強勁，加上疫情帶動電子商務及資通訊商機，去年科技產業園區公司家數、員工數及營業額大爆發，寫下「三新高」紀錄，營業額更是首度突破新台幣4500億元、來到4656億元，年增16%。

經濟部加工出口區管理上午公布110年科技產業園區相關數據，其中，公司家數、員工數及營業額寫下「三新高」紀錄，公司為715家，是首度突破700家大關；員工數逾8萬6000人，創下近20年新高；營業額也突破4500億元、來到4656億元，年增16%。

不僅如此，進出口表現也相當亮眼，統計顯示，進口額為117.27億美元，年增32.4%、出口額為166.76億美元，年增16.4%。

展望未來，處長楊伯耕提出5大策略，盼園區營運再創高峰：

第一、開新區：積極積極推動高雄軟體園區第二期基地、屏東科技產業園區擴區及楠梓科技產業園區第三園區等開發計畫，預計超過40公頃作為新增產業空間。

第二、育人才：透過全台首座「數位轉型共創基地」，以共創試煉方式，培育數位轉型人才，預期培育數位人才60名以上、衍生商機4.8億元。

第三、促升級：爭取外部資源，協助廠商建立智慧製造生產線，同時輔導廠商數位轉型，並協助導入5G AIoT技術，預計促成擴大商機4億元。

第四、推更新：推動楠梓園區行政場域更新、前鎮園區更新再造、潭子園區眺島更新及科技產業園區公共建設升級等計畫，以新增產業空間，優化投資營運環境。

第五、拚永續：積極輔導廠商淨零排放及落實ESG，並促進循環經濟，同時落實友善職場，以建構綠色完善的優質園區。

楊伯耕表示，今年仍持續面對疫情、缺工、缺料等不確定因素，不過，目前區內投資十分活絡，加上區內廠商已積極布局5G應用、AIoT、車用電子及遠距商機等新興應用技術，預估今年園區表現仍持續成長。

此外，屏東科技產業園區擴區計畫將開放投資，高雄軟體園區第二期基地將持續招商，楊伯耕向業界招手，盼廠商踴躍進駐投資，搶占獲利商機。（編輯：潘羿菁）1110214