工具機1月出口月減13.8% 公會正向看歐洲逐步解封
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天公布1月工具機出口金額近2.23億美元，較去年12月2.58億美元減少13.8%，比去年同期2.27億美元減少2.2%。
工具機公會指出，歐洲經濟復甦，加上歐洲部分國家解封，重啟貿易往來的商務機會，有望為全球經濟增添新成長動能。
根據統計，1月金屬切削工具機出口金額近1.88億美元，較去年12月出口2.06億美元減少9.1%，較去年同期1.82億美元成長3%；綜合加工機1月出口額8332萬美元，較去年12月8706萬美元減少4.3%，比去年同期7270萬美元成長14.6%；車床1月出口額4818萬美元，較去年12月5080萬美元減少5.1%，比去年同期4159萬美元增加15.9%。
觀察1月台灣工具機出口前10大國家，公會表示，依出口金額排序包括中國（含香港）、美國、土耳其、俄羅斯、義大利、泰國、荷蘭、印度、越南、德國。
其中中國（含香港）市場占整體台灣工具機出口市場比重24.4%，出口金額5440萬美元，較去年同期減少34.9%；美國排名第2，占出口市場比重11.3%，出口金額近2524萬美元，較去年同期減少10.7%；第3大出口國土耳其占整體出口市場比重9.8%，出口金額約2186萬美元，較去年同期成長46.3%。
觀察全球景氣和市場需求，工具機公會表示，COVID-19疫情持續延燒，物料與能源價格上漲、供應鏈瓶頸難解及刺激政策減少，世界銀行與國際貨幣基金組織（IMF）微幅下修今年全球經濟成長預測，並提及中國與美國的經濟成長減弱。
工具機公會指出，中國疫情再次爆發，使得關鍵生產重鎮（例如汽車主要製造城市天津）停工，貨物積壓、主要港口航運受阻，加上農曆春節運潮，使得全球供應鏈受到嚴重衝擊。
至於美國市場，受到通膨壓力影響，可能增加升息次數與擴大縮減資產負債表，影響資本市場投資意願、增加產能擴增成本，造成美國製造業需求成長空間受壓。
不過公會表示，歐洲經濟復甦，製造業產出、勞動市場大幅好轉以及企業投資大幅擴增，再加上歐洲數個國家逐一解封，重啟歐洲貿易往來的商務機會，歐洲可望為全球經濟增添新的成長動能。（編輯：黃國倫）1110214
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