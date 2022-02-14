更多編輯台推薦新聞：
蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

工具機1月出口月減13.8% 公會正向看歐洲逐步解封

2022/2/14 15:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天公布1月工具機出口金額近2.23億美元，較去年12月2.58億美元減少13.8%，比去年同期2.27億美元減少2.2%。

工具機公會指出，歐洲經濟復甦，加上歐洲部分國家解封，重啟貿易往來的商務機會，有望為全球經濟增添新成長動能。

根據統計，1月金屬切削工具機出口金額近1.88億美元，較去年12月出口2.06億美元減少9.1%，較去年同期1.82億美元成長3%；綜合加工機1月出口額8332萬美元，較去年12月8706萬美元減少4.3%，比去年同期7270萬美元成長14.6%；車床1月出口額4818萬美元，較去年12月5080萬美元減少5.1%，比去年同期4159萬美元增加15.9%。

觀察1月台灣工具機出口前10大國家，公會表示，依出口金額排序包括中國（含香港）、美國、土耳其、俄羅斯、義大利、泰國、荷蘭、印度、越南、德國。

其中中國（含香港）市場占整體台灣工具機出口市場比重24.4%，出口金額5440萬美元，較去年同期減少34.9%；美國排名第2，占出口市場比重11.3%，出口金額近2524萬美元，較去年同期減少10.7%；第3大出口國土耳其占整體出口市場比重9.8%，出口金額約2186萬美元，較去年同期成長46.3%。

觀察全球景氣和市場需求，工具機公會表示，COVID-19疫情持續延燒，物料與能源價格上漲、供應鏈瓶頸難解及刺激政策減少，世界銀行與國際貨幣基金組織（IMF）微幅下修今年全球經濟成長預測，並提及中國與美國的經濟成長減弱。

工具機公會指出，中國疫情再次爆發，使得關鍵生產重鎮（例如汽車主要製造城市天津）停工，貨物積壓、主要港口航運受阻，加上農曆春節運潮，使得全球供應鏈受到嚴重衝擊。

至於美國市場，受到通膨壓力影響，可能增加升息次數與擴大縮減資產負債表，影響資本市場投資意願、增加產能擴增成本，造成美國製造業需求成長空間受壓。

不過公會表示，歐洲經濟復甦，製造業產出、勞動市場大幅好轉以及企業投資大幅擴增，再加上歐洲數個國家逐一解封，重啟歐洲貿易往來的商務機會，歐洲可望為全球經濟增添新的成長動能。（編輯：黃國倫）1110214

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族