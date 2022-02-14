沛星看好市場動能 估2022營收年成長38%

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（中央社記者蘇思云台北14日電）沛星互動科技（Appier）今天表示，2021年全年稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）首次轉正到4200萬日圓，看好既有市場與新市場成長動能，預測今年全年營收達175億日圓，年增率38%。

Appier去年3月在日本東京證券交易所Mothers創業板正式掛牌上市，Appier今天舉行2021年第4季財報暨2022年財務目標媒體說明會。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier在2020年營收90億日圓，2021年營收成長至127億日圓，年增率達41%。近期營收增額中，58%來自既有客戶、42%來自新客戶，新客戶部分，受惠於美國市場滲透率、提升的銷售效率以及採用第一方數據的產業趨勢。

游直翰表示，2021年EBITDA達到4200萬日圓，實現Appier歷史上首次全年EBITDA轉正，去年EBITDA利潤率年增13個百分點；新市場動能強勁，美國市場去年前3季營收的季成長率都大於50%。

展望今年營運表現，游直翰表示，預估2022年全年營收達175億日圓，年成長38%；今年EBITDA預估達5.75億日圓，有望成長超過12倍。主要是因為營收成長比營運成本增加更快，因此提升利潤率，目前Appier布局的既有市場仍維持3成成長，再加上新市場提供的成長動能，因此帶動EBITDA。

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隨著公司營運加快腳步，Appier今年也持續對外招兵買馬。游直翰指出，Appier去年規模約574人，今年人力規劃再增加20到25%，主要瞄準業務跟研發人才，公司規模有望突破700人。研發人力基本上在各地是平均布局，業務人才則會重點加強新市場區域。

媒體詢問看好哪些產業對未來業績帶來更顯著的貢獻，游直翰表示，去年新客戶中近5成屬於電子商務領域，從目前營運資料來看，業務主力仍為電商、遊戲、娛樂產業等。未來隨著各國疫情逐漸正常化，Appier也會密切關注線下產業的生意。（編輯：趙蔚蘭）1110214