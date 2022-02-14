光陽：晶片荒持續影響 3萬輛訂單待消化

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）晶片荒持續影響車市，KYMCO光陽工業執行長柯俊斌表示，除了疫情仍持續影響以外，全球晶片荒、船運量滿載的狀況仍相當嚴重，去年訂單還有3萬多輛尚未消化，已經製造完成、等運送的車輛就超過70個貨櫃。

柯俊斌表示，國內機車供不應求狀況嚴重，以燃油車來說，從碼表、煞車到整個排油引擎的控制，晶片缺一不可，而電動機車在煞車控制、馬達、電池，晶片也是不可或缺的原料，不論電車或油車，都難逃晶片短缺影響。

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柯俊斌表示，以國內市場來說，將依照庫存及展示狀況，盡可能將機車提供給需要的消費者，但國外地區不僅要考量各國的訂單量，甚至連同船運時間都是問題。整體而言，從內銷、外銷到代工三大面向都深受其害。

柯俊斌指出，KYMCO目前所使用的晶片主要從德國與日本大廠負責研發設計，再交由台灣代工與封測。KYMCO在燃油車部分，除了內銷市場外，還包含外銷與代工業務，外銷市場除了受制晶片短缺外，還有淡旺季與船運時間問題，去年訂單還有3萬多輛尚未消化，受限於當前滿載的船運運量，現有已經製造完成、等運送的車輛就有超過70個貨櫃。（編輯：黃國倫）1110214