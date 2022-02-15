聯寶在手訂單創高 磁性元件拚切入電動車充電樁

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）興櫃磁性元件廠聯寶電子第1季受惠5G和Wi-Fi 6/6E催生宅經濟、元宇宙、NFT應用，在手訂單持續創高，產品已切入北美電動車品牌車廠的聯通網絡系統，有機會切入電動車充電樁。

展望今年營運，聯寶今天新聞稿指出，持續受惠5G、Wi-Fi 6/6E，以及宅經濟、元宇宙等趨勢，帶動家用寬頻、商用網通、物聯網應用的有線數據機、Wi-Fi 6/6E 無線設備、5G小型基地台等需求增加，占聯寶營收比重95%主要網通客戶，對各式磁性元件拉貨力道穩健。

觀察訂單能見度，聯寶指出，1月接單出貨比（B/B Ratio）來到1.2，目前整體在手訂單持續創新高，料況維持健康水準。

聯寶布局電動車市場逐步開花結果，除了打入北美電動車品牌車廠的聯通網絡系統，為晶片大廠高通（Qualcomm）開發的車用磁性元件，也獲高通認可，切入美國第一階（Tier1）汽車供應鏈，將應用在電動車充電樁。

聯寶自結1月合併營收新台幣5692.8萬元，比去年12月4091.8萬元成長39.13%，較去年同期5408.1萬元成長5.26%，創近年單月高點。

聯寶去年上半年合併毛利率27.71%，較前年同期31.8%減少4個百分點，去年上半年合併營益率5.29%，較前年同期5.33%微減，去年上半年稅後獲利1569萬元，較前年同期1407萬元成長11.5%，去年上半年每股稅後純益0.56元，優於前年同期EPS 0.5元。

根據年報資料，聯寶電子成立於1988年，生產各式磁性元件已超過33年，2021年正式跨入車用電子領域。目前聯寶主要產品包括通訊、電源產品磁性元件；智慧照明解決方案；以及平板變壓器、大電流電感等。

2020年聯寶布局智慧燈控模組、離線語音模組和智慧燈具等解決方案；中國工廠導入自動化生產線；在磁性元件技術發展，平板變壓器設計能力從90W的功率發展到300W的功率。

磁性元件是儲能、能量轉換及電氣特性隔離必備的電力電子元件，包括變壓器和電感元件兩大類，幾乎所有電源電路與網路通訊，都離不開磁性元件。

聯寶營運總部位於新北市新店，在中國廣東東莞設有廠區，從銷售市場來看，根據去年4月法人說明會資料，中國大陸市場占比約65%，台灣市場占比約16%，東南亞占比約9%，韓國占比約3.3%，歐洲占比約2.8%，美國占比約2%，日本占比約1.3%。

法人指出，聯寶主要台灣客戶包括鴻海、中磊、和碩、緯創、啟碁等，國際客戶包括思科（Cisco）、亞馬遜（Amazon）、Epson、惠普（HP）、三星（Samsung）等；若以2020年來看，鴻海和中磊合計占聯寶整體銷貨比重約54%。（編輯：趙蔚蘭）1110215