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聯準會升息箭在弦上 1月國際債發行檔數創新高

2022/2/15 21:06
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（中央社記者謝方娪台北15日電）美國聯準會（Fed）態度轉鷹，市場預期Fed即將升息，1月國際板債市出現提前發行潮，新發行檔數衝高至40檔，創下單月新高，年增6成，發行金額達68.6億美元。

金管會今天公布國際板債市統計，今年1月國際板新發行檔數達40檔，相比去年同期25檔，新發行檔數大增6成；不過發行金額僅68.6億美元，較去年同期85.31億美元，減少近2成。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，今年1月國際債券新發行檔數衝高，主因市場預期美國聯準會即將啟動升息循環，帶動美元轉強的預期心理升溫，債券發行人基於成本考量，提前發行國際債券，出現國際板債搶發潮。

不過，今年1月新發行檔數雖然較去年同期大增6成，發行金額卻呈現衰退，蔡麗玲指出，主因去年1月墨西哥政府發行主權債券，單筆債券發行金額就高達30億美元所致。

金管會統計，截至今年1月底為止，國際債券流通在外檔數為798檔，流通在外餘額達2084.1億美元，雙雙續創新高水位。

同步觀察國際板債市提前贖回情形，1月國際債券提前贖回4檔，相比去年同期減少2檔，提前贖回金額22.26億美元，相較去年同期提前贖回11.82億美元，大增近9成。（編輯：趙蔚蘭）1110215

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