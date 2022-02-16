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聯準會升息腳步近 京城銀：伺機加碼海外債券

2022/2/16 15:26
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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北16日電）通膨居高不下，美國聯準會（Fed）升息腳步近，對銀行本業帶來一大利多，另在投資配置上，2021年京城銀海外債券部位降為近5年新低，京城銀董事長戴誠志表示，2022年將隨聯準會升息，加碼布局海外債券。

京城銀行今天舉行2021年度線上法人說明會，2021年全年淨收益達新台幣102.62億元，年增15%，其中利息淨收益達55.93億元，占比54%；手續費淨收益21.31億元，占比21%；其他收入25.38億元，占比25%。

京城銀2021年全年放款規模成長11%，帶動利息淨收益年增7%，並同步拉抬手續費淨收益，年增率達12%；另受惠金融市場維持高檔，京城銀調整資產組合，且2020年認列較大的預期信用損失，隨2021年正面回沖，帶動其他收入相比2020年大增45%。

呆帳費用為京城銀去年營運較大的影響數，京城銀財務部副理洪振凱說，去年上半年回收綠能呆帳7.68億元，12月打銷台開呆帳22.97億元，在打呆後，京城銀全年稅前盈餘仍達65.05億元，年成長4%。

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觀察京城銀金融資產配置，2021年海外債券部位僅11.41億美元，相比先前多維持在12億美元以上，2021年海外債券投資降至近5年最低水位。

洪振凱表示，目前海外債券平均收益率約4.7%，過去京城銀耐心等待時機，「今年會是很好的機會」，待聯準會啟動升息，將有利加碼投資海外債券；戴誠志說，過去債券比率維持較低檔，今年將視聯準會升息速度，在恰當時機提高債券部位配比。（編輯：潘羿菁）1110216

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