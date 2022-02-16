綠界科技3大動能挹注 看好今年成長力道

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（中央社記者吳家豪台北16日電）興櫃股王、第三方支付業者綠界科技今天舉辦上櫃前業績發表會，總經理黃華勇表示，綠界今年有線上金流、線下刷卡機、付款閘道3大營收引擎，成長力道比過去5年更強。

黃華勇指出，綠界目前服務客戶累積超過31萬家，平均每個客戶購買2到3項服務，客戶續約率達85%。今年將推出新世代付款閘道（payment gateway），正在進行各銀行的串接，會成為綠界今年主要營收引擎之一，另將推出新物流服務和次世代OMO（虛實融合）交易系統。

他也強調，綠界未來幾年會大舉投入直播帶貨產業，早期台灣電視購物興盛，下一個世代將由直播帶貨接棒，綠界已介入非常深，像館長等知名網紅的直播帶貨，使用的金流都是綠界提供。

綠界科技成立於1996年，原本從事虛擬主機代管等服務，2016年隨著淘寶與蝦皮來台拓展市場，台灣中小型電商市場賣家興起，綠界科技調整經營決策，專攻中小型電商市場，協助電商賣家開店，於2017年達到損益兩平。

綠界科技主要業務包含金流、物流、電子發票、跨境電商、資安聯防等，近年也提供電商一站式整合及虛實整合（OMO）完整方案，並發展物流宅配、電子發票開立、票券價金保管、電子贈品序號及資安健檢等服務。

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綠界科技去年稅後淨利達新台幣3.17億元，年增74.55%；每股盈餘21.42元，創歷史新高。今年1月營收1.27億元，年增16.24%，在電商消費金額連年快速攀升下，後續營運看旺。

綠界科技董事長林雪慧表示，綠界科技在台灣第三方支付市占第一，提供電子商務業者多元整合服務，包含網路開店工具、金流代收、物流、電子發票等，未來除保持產品穩定性，開發重點包含線上線下整合、先買後付產品開發等，會持續透過專業經營團隊與健全體制，創造更佳的獲利表現。（編輯：黃國倫）1110216