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廣閎科公開申購21日抽籤 抽中1張估賺2.9萬元

2022/2/17 15:31
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（中央社記者張建中新竹17日電）廣閎科預計3月1日掛牌上櫃，公開申購作業至18日止，預計21日抽籤。廣閎科承銷價每股新台幣116元，興櫃價格約145元，若抽中1張估計可獲利約2.9萬元。

配合上櫃前公開承銷作業，廣閎科日前辦理競價拍賣，競拍數量3658張，合格投標數量8470張，最低得標價格125元，最高得標價格158.8元，得標加權平均價格132.17元。

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廣閎科16至18日辦理申購作業，承銷股數964張，承銷價格116元，興櫃價格145元，若抽中1張估計可獲利約2.9萬元。據統計，16日申購數量有6萬7903筆，預計21日抽籤。

廣閎科以功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）產品為大宗，直流無刷馬達（BLDC）驅動控制模組以及數位類比可程式化系統單晶片（SoC）散熱風扇驅動IC銷售快速成長，法人預期，在市場需求持續樂觀下，廣閎科今年營運可望維持高度成長。（編輯：張均懋）1110217

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