聚鼎與美商Littelfuse簽產品供應合約 為期5年
2022/2/17 17:45
（中央社記者鍾榮峰台北17日電）被動元件保護元件廠聚鼎公告，與美商Littelfuse雙方代表今天完成簽署產品供應合約，期間從今年至2026年底止，對未來業務發展有正面效益。
法人指出，聚鼎主要生產高分子正溫度係數自復式保險絲（PPTC；Polymeric Positive Temperature Coefficient Resettable Fuse），台灣主要同業包括興勤、富致等，歐美廠商包括Littelfuse/Tyco及Bourns等，中國大陸廠商如上海長園維安等。
展望今年營運，法人預估，聚鼎今年業績起碼可較去年成長10%以上，去年第4季完成擴充新產能。
聚鼎子公司聚燁科技在2020年收購德商漢高集團（Henkel）美國子公司旗下金屬散熱基板與線路板（TCLAD）事業，法人表示，去年第4季已洽談確認今年度訂單，舊客戶恢復下單、新客戶拓展新應用。
法人預估，聚鼎散熱基板產品已獲中國大陸和美國兩地電動車廠訂單，今年上半年可望貢獻業績。（編輯：趙蔚蘭）1110217
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