憂綠電不足？商總：原物料高漲、通關問題更棘手

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（中央社記者曾智怡台北22日電）外界憂心綠電不足，商總理事長許舒博今天表示，緊縮碳排放是趨勢，不過，以中小企業來看，電力成本占比較低，不像台積電等電子廠、高科技廠有龐大綠電需求，近期真正壓力來自原物料高漲以及貨物通關問題。

「溫室氣體減量及管理法」修正草案近期送行政院審議，台灣將逐步朝2050年淨零轉型目標邁進。

許舒博接受媒體訪問時表示，商總會員以中小企業較多，高耗能產業較少；儘管也涵括製造業，但與大型製造業（耗能）落差仍很大，因此不會主動提出購買綠電要求，不像台積電等電子廠、高科技廠搶綠電，「畢竟他們很多壓力來自國際買者」。

至於商總中小企業是否面臨2050淨零壓力，許舒博認為，不是很大的困難，原因在於電力對服務業來說，僅占成本一部分，且水電費在台灣本就比國際來得便宜，真正的壓力來自原物料高漲。

他接著舉例，最近協助食品業和海關協調，「過去15天進關，現在要45天進關」，假設15天前報關，貨已在海上，卡關的話，就會導致效期到期，「反而會讓他們一年損失好幾億，比電壓力還大」。

針對原物料碳足跡盤查部分，許舒博表示，任何企業都會逐步緊縮碳排放，「這是趨勢」，台灣以國際貿易為主體，中小企業會遵循政府法令規則，至於高科技等產業，因面對的是國際大廠、訂單壓力大，勢必得走在政府之前。

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許舒博今天出席全國商業總會、新北市政府合辦的第4屆品牌金舶獎徵件記者會，他致詞時表示，品牌力已成為全球經濟競逐的重要關鍵力量，去年台灣新成立9萬多個服務業類型商家，代表服務業創業量能充沛，是帶動台灣經濟發展及創造就業的穩定動能。

新北市長侯友宜致詞時表示，新北市支持中小企業發展總是不遺餘力，除了原本的「新北群眾募資輔導計畫」之外，今年為了推動在地潛力企業品牌，特別與商總品牌金舶獎合作，協助中小企業站穩腳步，期許直接或間接地提高勞工福利，並帶動台灣經濟成長。（編輯：潘羿菁）1110222