在台德企關注能源轉型 經長：努力維持穩定供電

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德國經濟辦事處22日在台北舉辦「2021/2022年德商在台商業信心調查報告」結果發表會，德經處處長林百科（Axel Limberg）（右）與經濟部長王美花（左）共同主持揭幕儀式。中央社記者郭日曉攝 111年2月22日

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（中央社記者曾智怡台北22日電）根據德國經濟辦事處調查，在台德國公司穩健成長，但進入台灣市場的新公司較少，並關注能源轉型等政策能否順利推行。經濟部長王美花表示，各國對台灣經濟樂觀以待，政府一定會努力維持供電穩定。

德國經濟辦事處今天舉行「2021/2022年德商在台商業信心調查報告」結果發表會。

根據報告結果，2021年商業成果呈現正面發展，逾8成公司表示，已達去年訂定的商業目標，並對台灣今年經濟成長高度樂觀。過去3年間，年收入超過新台幣2.5億元的德國公司比例持續增長至28.8%，相較2019年高出近10%。

另外，在台長期經營的德國公司仍保持高比例，高達84.2%的德國公司已在台灣營運逾5年。不過，過去幾年較少新進入台灣市場的公司，導致近5年內新成立的公司比例保持在約16%。

德國經濟辦事處長林百科（Axel Limberg）表示，此一發展可能顯示出拓展市場的吸引力下降，而間接抑止德國公司進入台灣市場的決定，建議密切關注此一趨勢。

報告指出，德國公司去年受COVID-19疫情影響程度，已較前一年大幅減少；然而，現行的旅行限制和居家隔離措施仍對商業營運造成負面影響。

台灣境內議題也越趨受德國公司注意，根據報告結果，受訪會員尤其關注能源轉型和數位化議題；台灣政策順利的推行與否，對未來德國在台企業的成功產生決定性影響。

王美花致詞時表示，近年台德經濟連結越趨緊密，COVID-19疫情造成巨大挑戰，對傳統供應鏈產生衝擊，加速數位化、晶片需求等，可見全世界將目光移至台灣，因台灣擁有高科技優勢，去年GDP更達到6.28%，為過去10餘年新高，顯見政府政策有效性，催生外國企業更有意願投資台灣。

王美花指出，無論是半導體、能源、智慧機械等產業，各國對台灣經濟樂觀以待，往後兩年也盼投資台灣，因此，穩定能源供應至關重要，經濟部會努力維持電力穩定，同時促進綠色轉型，協助企業綠色化（go green）。台灣現正進入關鍵低碳轉型階段，歡迎德國等歐洲企業一起參與。

針對德國近期積極向半導體業者揮手設廠，王美花接受媒體訪問時表示，台灣希望與全世界民主同盟國家作夥伴，目前台灣半導體產業有高階製造持續在台投資，台廠則按照自身商業評估、接近客戶考量等，進行全球布局，政府樂觀其成。

德國經濟辦事處自去年12月6日至今年1月18日，針對251家在台德國公司進行商業信心調查。（編輯：趙蔚蘭）111022